開幕まであと5日に迫ったサッカーワールドカップ。メキシコのモンテレイで行われている日本代表の合宿に日本時間6日、サポートプレーヤーとして吉田麻也選手が合流しました。

練習は冒頭15分のみ公開され、練習後に取材に応じた吉田選手は、「日本のために自分がまだやれることがあるなら喜んで参加させてもらいたいなと思いますし、できるかぎり長くここにチームと一緒にいられるようにしたい」と語りました。

今回招集された経緯について「結果が出なければ批判されるリスクがありますが、リスクを負って招集してくれた監督に感謝の気持ちが大きいです。(日本での)合宿でそういった（サポートプレーヤーの）話があったのですが僕の所属チームとのコミュニケーションが必要だったので少し時間がかかりましたが、行けることになった形です。ここから大会中もしっかりサポートできるようにしたい」と説明しました。

W杯には3大会、オリンピックには3大会招集されるなど国際大会の経験が豊富な吉田選手。今回の日本代表への役割については「自分の持っている経験や情報は現地に来てこそさらに生きると思っていますし、過去の大会からの取り組み方だったり、イレギュラーに対するリアクションだったりチームに貢献できることはたくさんあると思っています」

「心と体をベストの状態に持って行くことと、プランA・B・C、またはDくらいもって色々なことを想定して、何が起こっても動じない心が大事になってきます」と日本代表の状態を100パーセントにして臨ませることを強調しました。

一方、山本昌邦技術委員長は吉田選手について「南野はプレーできないからサポート“メンバー”、吉田はプレーもしてもらうからサポート“プレーヤー”」とメンタル面などでサポートする南野拓実選手との違いを語り、吉田選手は日本代表への招集ではなく、あくまでサポートする選手と説明しました。