漫談家の綾小路きみまろ（75）が、6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、漫談家転身前の半生を語った。

鹿児島から上京し、最初の仕事はキャバレーのボーイ。サラリーマンの平均月収は当時、約6万円だったが、きみまろは1万5000円ほどだったという。店ではショーが開催されていた。司会者の回しぶりを見て「あれくらいの司会は私もできるな思った」と、上司に直談判。「“そんなことを言っていいのか？やってみろ”と言われてやったら、私の方がうまかった」と驚かせた。

きみまろのうわさは業界に広まっていった。「おもしろい司会者がいるっていうんで、他のキャバレーから引き抜きがあった」。月収は5万円にアップ。小話をまじえた出演者の紹介は評判を呼び、「それが漫談家に入る入り口でしたね」と明かした。引き抜かれるたびにギャラはどんどん上がっていった。店には人気タレントもショーで訪れ、それぞれ専属の司会者を従えていた。きみまろは「ここからワンステップ上がるには、ここへ行かなくちゃいけないというのが、私の夢だった」と語った。

転機は23歳の時に訪れた。大手芸能事務所サンミュージックの関係者が、きみまろのステージを見に来ており、桜田淳子の専属司会者に抜てき。さらに都はるみ、森進一、伍代夏子と、人気歌手の司会を歴任した。

「言っていいのかな…」とつぶやきながら、当時のギャラ事情も赤裸々告白。「1本5万円。7本あって35万円ですね」と、月収の急騰ぶりを打ち明けた。

伍代の専属司会時代は、伍代の厚意もあり、ステージで20分ほどトークする時間をもらっていたという。順調すぎる成功ストーリーに、「ナインティナイン」岡村隆史は「きみまろさんが亡くなったらたぶん、ネットフリックス（のドラマ）になりますね」とジョークを飛ばしていた。