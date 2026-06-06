女優で歌手の観月ありさ（49）が6日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫婦の関係性が似ていると思う大物芸能人を明かす場面があった。

以前、観月の自宅にも行ったことがあるというパーソナリティーの和田アキ子は「私も旦那がいて、家で飲むのが好き。旦那はそんな時、自分の寝室入っちゃうわけ、マンションだけど。ありさとこの旦那はそんなん平気なの？」と聞くと、観月は「大丈夫ですね。先に寝てますよ」とさらり。

観月の自宅には夫・青山光司氏が管理する観月の記念品などを飾った部屋があるといい、「ラッキーカラーが赤なんで赤い棚にしてもらって。保管してもらえるというか、保管できる部屋になっている」と明かした。

これに、アシスタントの垣花正アナウンサーが「愛されてますね。アッコさんもミュージアム形式になってないけど、僕、似てるなって思うのは、例えばアッコさんも歌番組に出て家に帰ったら、あとは再生ボタンを押すだけでいい状態で、VTRを用意してくれている旦那さんがいらっしゃるわけで。そういう意味ではお2人にとっては奥様であり、芸能人としてファンなんじゃないですか？」と指摘した。

これに、観月は「それはあると思います。凄く似てる。夫婦の関係性がとても似ているような（気がする）」と話した。