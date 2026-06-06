辻希美、コストコで“衝動買い”した機械に大苦戦 思わぬハプニングも長女・希空が大活躍「こんなんあんの!?」「楽しそう〜」
タレント・杉浦太陽（45）の妻で5児の母・タレントの辻希美（38）が、6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。コストコで衝動買いしたという“ソフトクリームメーカー”を自宅で楽しむ様子を公開した。
【動画】「楽しそう〜」コストコで“衝動買い“した機械に大苦戦＆楽しむ辻希美＆長女・希空
辻は「【コストコ衝動買い】母娘で大騒ぎしながらソフトクリーム作ってみたら、希空が大活躍でした」と題した動画で、長女・希空（のあ・18）とソフトクリームを作っていく様子を披露している。
「結構重くて」「私の大の苦手な説明書が」と話しながら開封していくが、最初はなかなか機械の設置や準備が進まず苦戦。途中でコンセントが海外仕様というハプニングが発生し「え？ちょっと待って」「変換器入ってないの？まさかなんだけど。最悪」と戸惑っていたが、希空がキッチンの後ろから変換アダプターを発見するファインプレーを見せ「すごすぎ！よく見つけたね！」と辻が感動していた。
希空の大活躍で、その後なんとかソフトクリームを作ることに成功。希空が作るソフトクリームの形が整っており、ここでも希空が思わぬ才能を披露している。
希空が作ったソフトクリームに、辻は「すごーい！」と大盛り上がりし、味にも「おいしい！」と親子で仲良く作って食べて、楽しんでいる様子が収められていた。
この動画に、コメント欄には「希空ちゃん、ソフト巻くのうますぎる」「こんなんあんの!?」「楽しそう〜」「辻家に生まれた子は幸せだわ」「色々ドキドキしちゃったけど希空ちゃんがいてくれたから美味しく出来て良かったね〜」「家でソフトクリームできるってスゴイ」などと、さまざまな反響が寄せられていた。
【動画】「楽しそう〜」コストコで“衝動買い“した機械に大苦戦＆楽しむ辻希美＆長女・希空
辻は「【コストコ衝動買い】母娘で大騒ぎしながらソフトクリーム作ってみたら、希空が大活躍でした」と題した動画で、長女・希空（のあ・18）とソフトクリームを作っていく様子を披露している。
希空の大活躍で、その後なんとかソフトクリームを作ることに成功。希空が作るソフトクリームの形が整っており、ここでも希空が思わぬ才能を披露している。
希空が作ったソフトクリームに、辻は「すごーい！」と大盛り上がりし、味にも「おいしい！」と親子で仲良く作って食べて、楽しんでいる様子が収められていた。
この動画に、コメント欄には「希空ちゃん、ソフト巻くのうますぎる」「こんなんあんの!?」「楽しそう〜」「辻家に生まれた子は幸せだわ」「色々ドキドキしちゃったけど希空ちゃんがいてくれたから美味しく出来て良かったね〜」「家でソフトクリームできるってスゴイ」などと、さまざまな反響が寄せられていた。