◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ3位決定戦 埼玉26―19東京SG（2026年6月6日 東京・秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン2位の埼玉と同4位の東京SGが対戦し、埼玉が26―19で勝って今季3位となった。

前半18分、東京SGのFB松島幸太朗（33）が、自陣で相手がファンブルしたボールを捕って80メートルを走りきり、先制トライ。前半は東京SGが7―0とリードした。

引退試合となった東京SGのPR垣永真之介（34）は、今季初先発。前半30分の自陣での守りで、タックルで相手ノックフォワードを誘発するなど、見せ場をつくり、前半で交代した。

埼玉は後半開始早々に相手ラックでのスティールからSH小山大輝（31）が50メートルを独走してトライ。ゴールで同点に追いついた。さらに後半5分、ゴール前でHO島根一磨（29）が縦を突いてトライし、勝ち越し。SO楢本幹志朗（22）もトライし、19―7とリードを広げた。

東京SGは、後半11分に、やはり引退試合の東京SGのCTB中村亮土（35）が登場。同13分にゴール前でWTB尾崎泰雅（27）に絶妙のクロスパスを通してトライを演出し、12―19と追いすがった。同14分には、引退試合のSH流大（33）も出場。早い球さばきでチームをリードした。

試合は、埼玉のHO2人が負傷し、スクラムがノーコンテストになる珍しい場面もあった。