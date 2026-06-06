無医村の富山県舟橋村に９日、７年ぶりにクリニックが開院することになった。

訪問診療を中心として、週３日外来診療を受け付ける。着任する医師の渡辺史子さん（４６）は「日々の健康診断から在宅での療養まで、村民の生活に寄り添った医療を実践したい」と意欲を見せている。（鶴田晃大）

医学部を再受験

この医院は、渡辺さんが院長を務める「ふなはしファミリークリニック」（竹内）。村では、２０１９年に「舟橋クリニック」（同）が閉院して以来、無医村の状態だった。新しい医院は、舟橋クリニックの建物や設備を再利用する。

渡辺さんは広島県呉市で生まれ、京都市で幼少期を過ごした。通院していた母や姉と一緒に病院に行く機会が多く、家族全体を診る医師「家庭医」に憧れた。しかし、大学受験で失敗し医学部へ進めず、早稲田大人間科学部に入学。医師を目指す気持ちは変わらず、在学時に受験し直し、東海大医学部に入った。

諏訪中央病院（長野県茅野市）で医師として働いていた１２年、富山市出身の男性医師と結婚。翌年から富山大学付属病院（富山市）に勤務し、１７年から、富山市の「まちなか診療所」で、訪問診療を担当した。

村長に直談判

独立を考えるようになった２４年、富山大付属病院総合診療科の科長などから「小さな舟橋村なら、行政と協力し、１人でも学校医や家庭医として活躍が見込める」と助言を受けた。

渡辺さんの行動は早かった。同年１０月に、舟橋会館（海老江）で開かれていたイベントに参加していた渡辺光村長にアポなしで話しかけた。名刺を手渡し、「村に診療所を開きたい」と膝詰めで頼み込んだ。

渡辺村長は、当時のやりとりについて、「突然で驚いた。探しても医師が見つからない状態だったので、渡りに船だった」と振り返る。快諾した渡辺村長は、村内で調整を進めた。

現在、村民は通院のために富山市内や、上市町の総合病院まで足を運んでいる。７年ぶりの医師を迎え、歓迎の声が上がる。富山市の病院に通院していた村民（６９）は「歩いて通える所にできて、ありがたい」と喜んだ。

訪問診療は「生き方を一緒に選ぶ医療」

中心となる訪問診療について、渡辺さんには「生き方を一緒に選ぶ医療だ」との信念がある。長い場合は一つの家庭に１時間ほどをかけ、じっくりと会話して診断する。末期の病状の患者が自宅で過ごすのを助けたり、家族の介護負担を減らすヘルパーの利用を勧めたりするなど、個々の家庭に丁寧に向き合う。「話すことが好きなので、訪問診療は自分に向いている」と笑顔を見せる。

家庭医は、まだ知名度が低く、県内には十数人ほどしかいないという。渡辺さんは、家庭医の「教育診療所」としてもクリニックを成長させる夢を描く。家庭医の研修の場とすれば、若手医師を村に呼び込めるかもしれない。渡辺さんは「村は人口３０００人あまりと小さいが、子育てが盛んで、人口が増えていく村。医院を拡大し、外来、教育の場としても展開していきたい」と意気込んでいた。