じゅんいちダビッドソン「12〜13年ぶり」1日限定の黒髪姿披露「イメージがガラッと変わる」「レア感があって良い」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】本田圭佑のものまねで知られるお笑いタレントのじゅんいちダビッドソンが6月5日、自身のInstagramを更新。1日限定の黒髪姿を披露した。
【写真】51歳ものまねタレント「イメージがガラッと変わる」12〜13年ぶり1日限定のレアな黒髪姿
じゅんいちは「12〜13年ぶりの黒髪！まあ一日だけやけど。事情で一日だけ黒に。いつ以来と考えたら多分2013年くらい以来？」とコメント。トレードマークの金髪から黒髪に変えた、1日限定だという姿を披露し、「撮られた瞬間イキッてるのはそっとしといてください（汗）」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「黒髪もお似合い」「イメージがガラッと変わる」「レア感があって良い」「誠実そう」「落ち着いた感じが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳ものまねタレント「イメージがガラッと変わる」12〜13年ぶり1日限定のレアな黒髪姿
◆じゅんいちダビッドソン、黒髪姿披露
じゅんいちは「12〜13年ぶりの黒髪！まあ一日だけやけど。事情で一日だけ黒に。いつ以来と考えたら多分2013年くらい以来？」とコメント。トレードマークの金髪から黒髪に変えた、1日限定だという姿を披露し、「撮られた瞬間イキッてるのはそっとしといてください（汗）」とつづっている。
◆じゅんいちダビッドソンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒髪もお似合い」「イメージがガラッと変わる」「レア感があって良い」「誠実そう」「落ち着いた感じが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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