2児の母・西山茉希、ハンバーグ定食3人分公開「盛り付けも綺麗」「焼き加減が最高」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】モデルの西山茉希が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理が並ぶ食卓を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「食べ応え抜群」野菜もたっぷりハンバーグ定食3人分
西山は「＃西山食堂 ＃ハンバーグ定食」と添え、食卓の様子を撮影した動画を投稿。大きなお皿には、とろっとしたソースがかかったふっくらとしたハンバーグ、白ごはん、リーフレタスなどが盛り付けられており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
他にも、トマトをトッピングした豆もやしときゅうりの和え物や葉物野菜のおかず、具沢山の味噌汁など野菜をたっぷりと使った料理も披露している。
この投稿に、ファンからは「食べ応え抜群」「焼き加減が最高」「飯テロすぎる」「ご飯が止まらなくなりそう」「盛り付けも綺麗」などの声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「食べ応え抜群」野菜もたっぷりハンバーグ定食3人分
◆西山茉希、ハンバーグ定食披露
西山は「＃西山食堂 ＃ハンバーグ定食」と添え、食卓の様子を撮影した動画を投稿。大きなお皿には、とろっとしたソースがかかったふっくらとしたハンバーグ、白ごはん、リーフレタスなどが盛り付けられており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
◆西山茉希の投稿に「飯テロすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「食べ応え抜群」「焼き加減が最高」「飯テロすぎる」「ご飯が止まらなくなりそう」「盛り付けも綺麗」などの声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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