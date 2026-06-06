演歌歌手の小林幸子が5日に自身のアメブロを更新。デビューから満62年を迎えたことを報告した。

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この日、小林は「2026年6月5日!!デビュー満62年を迎えました」と報告し「10歳でデビューして丸62年！」と節目の年を迎えたことを明かした。

続けて、デビューのきっかけとなった番組出演時と上京する際の自身の写真を公開。「写真は、デビューのきっかけとなったTBS『歌まね読本』にてグランドチャンピオンになった時 そして、デビューするために新潟を旅立つ時」と説明し「この時は、こんなに長く歌っていられるなんて、思ってもいなかったなぁ」と当時を振り返った。

また「今まで出会った沢山の方々 いつも支えてくれたスタッフ 見守り応援してくれた家族 そして、応援してくれた沢山のファンの皆さん」と関係者やファンへの感謝を述べ「本当にありがとうございます」とコメントした。

最後に「さあ、まだまだ小林幸子は、歌っていきます!!」「これからも、宜しくお願いします」と呼びかけ、ブログを締めくくった。