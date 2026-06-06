矢作芳人調教師、新喜劇で大熱演 75歳の“擬人化フォーバーヤング”と熱い抱擁「お前のおかげ」
JRAの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が4日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた特別公演『ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の「お兄ちゃんネル競馬コメディ」〜チーム矢作がやってくる！〜』に登場し、異例のお笑いデビューを果たした。
【場面カット多数】「チーム矢作」矢作芳人調教師、坂井瑠星、古川奈穂がずっこけ
競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田らと吉本新喜劇メンバーが、世界の競馬界を牽引する「チーム矢作」と共演。単なるゲスト出演ではなく、競馬をテーマにした本気の新喜劇が実現した。
「栗東うどん」を舞台に、日本調教馬として初めてブリーダーズカップ・クラシックを制したフォーエバーヤングなどの名馬が“夢をかなえるため人間になる”驚きのストーリー。
75歳の大ベテラン座員・島田一の介が「私は（人間になった）フォーエバーヤングです」と突然告白すると、大爆笑。さらに、コントレイル（松浦真也）、パンサラッサ（諸見里大介）、リスグラシュー（森田まりこ）、ラヴズオンリーユー（酒井藍）という意外性ありすぎの配役となった。
本人役で大熱演を披露した矢作師は、フォーエバーヤング（島田）と熱い抱擁。今や「世界の矢作」と呼ばれる調教師となったことを「お前（フォーエバーヤング）のおかげ」と感謝し、「今年いっぱいの現役生活、最後まで精一杯一緒に頑張ろう」と語りかけた。
見逃し配信は「FANY ONLINEチケット」で6月11日まで。
【場面カット多数】「チーム矢作」矢作芳人調教師、坂井瑠星、古川奈穂がずっこけ
競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田らと吉本新喜劇メンバーが、世界の競馬界を牽引する「チーム矢作」と共演。単なるゲスト出演ではなく、競馬をテーマにした本気の新喜劇が実現した。
75歳の大ベテラン座員・島田一の介が「私は（人間になった）フォーエバーヤングです」と突然告白すると、大爆笑。さらに、コントレイル（松浦真也）、パンサラッサ（諸見里大介）、リスグラシュー（森田まりこ）、ラヴズオンリーユー（酒井藍）という意外性ありすぎの配役となった。
本人役で大熱演を披露した矢作師は、フォーエバーヤング（島田）と熱い抱擁。今や「世界の矢作」と呼ばれる調教師となったことを「お前（フォーエバーヤング）のおかげ」と感謝し、「今年いっぱいの現役生活、最後まで精一杯一緒に頑張ろう」と語りかけた。
見逃し配信は「FANY ONLINEチケット」で6月11日まで。