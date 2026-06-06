◇インターリーグ ドジャース1―0エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦でサヨナラ勝利を収め「フリーウエー・シリーズ」の連勝を4に伸ばした。先発した佐々木朗希投手（24）は4勝目こそならなかったが、自己最長タイとなる7回を投げ、2安打無失点の好投で勝利に貢献。メジャー移籍後最多の10三振を奪い、先発としては初めて無失点でマウンドを降りた。

この日の試合の球審は女性のジェン・パウォル氏（49）が務めた。同氏は昨年8月9日（同10日）、ダブルヘッダーだったブレーブス―マーリンズ戦でMLB史上初となる女性審判としてデビュー。第1試合で一塁塁審、第2試合では三塁塁審、そして10日（同11日）の試合で、球審を担当した。16年からマイナーで審判を務め、2023年に34年ぶりに3Aで女性として審判を務め、翌24年にはオープン戦もさばいた。

佐々木にとっては初めての女性球審。それでも「いや、特に変わらず投げていました」と自然体で普段の試合と同様の投球をしたと振り返った。

登板を重ねるごとに安定感を増していく投球。「思ったところに思ったボールが行くようになった分、ある程度自分のペースで投げれたりとか、配球っていうのも、どんどんリズム良くなって来るのかなと思います」と内容を分析した。