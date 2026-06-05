される方にも落ち度があるの？ 男性が「浮気する理由」とは
浮気をする方が悪いのは明らかなのに、一方で「浮気されるほうも悪い」なんて言葉もあります。
本当のところはどうなのでしょうか？
そこで今回は、男性が「浮気をする理由」に迫ります。
｜彼女との関係にマンネリを感じるから
男性が浮気する理由の１つに彼女とのマンネリが挙げられます。
いつも同じようなデート、いつも同じような会話内容など、毎日が新鮮味に欠けてしまって、つい他の女性に目が向いてしまうのでしょう。
｜彼女を恋人として見れなくなってきたから
交際を重ねていくうちに、恋人というより親友という感覚に陥ってしまう男性も。
彼女に女性らしさをあまり感じなくなってしまって、他の女性に目がいくケースは少なくありません。
いつまでも恋人関係でいるためにも、普段から彼が好む服装や振る舞い、言葉遣いなどを意識するようにすることも大事なことです。
｜他の女性とも関係を持ちたいから
彼女のことを愛していて「別れたくない」と思っていても、単純に「他の女性とも関係を持ちたい」と考える自己中な男性もいます。
そういう男性は「浮気は本気じゃないから許してほしい」という甘い考えの持ち主。
誠実さに欠けますし、１度でも許してしまうと浮気を繰り返す傾向もあるので、別れを考えた方がいいかも知れません。
ぜひ今回紹介した内容を参考に、マンネリ防止や彼好みの女性でいることなど、男性に浮気をするきっかけや動機を与えないように意識していきましょうね。
🌼浮気の原因を作ってませんか？男性が彼女以外の女性に興味を持つ「きっかけ」