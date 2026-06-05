「離婚する気はないのかも…」不倫中の女性が“現実”に気づく瞬間
「いつか状況は変わるはず」と思っていたのに、ふとした瞬間に現実が見えてしまう。不倫関係では、期待が大きいほど“見たくない現実”から目を背けやすくなります。ただ、関係が続く中で、少しずつ気づき始める瞬間もあるはずです。
話はするのに行動が変わらない
「離婚については考えている」「今はタイミングが悪いだけ」という言葉を繰り返しているのに、現実には何も変わっていない。気づけば、数ヶ月、あるいは数年経っている状況に違和感を覚え始める女性は少なくないものです。
家庭の話を避けなくなる
以前は家庭への不満を口にしていたのに、最近は普通に家族の予定を話すようになった。その変化は、“家庭を失う前提”ではなく、“家庭がある前提”で生活している現実を感じさせるでしょう。何気ない会話の中で、相手の本音が見えてくるケースもあります。
“待つ理由”が見つからなくなる
以前は「もう少し待てば」と思えていたけど、時間が経つほど何を待っているのか分からなくなってくる。期待だけで続いていた関係ほど、この感覚は強くなりやすいものです。現実に気づく瞬間は、決して気持ちが冷めた瞬間とは限りません。
相手を好きだからこそ見たくなかった現実が見えてしまうことも。だからこそ大切なのは、“こうなってほしい”ではなく、“今どうなっているか”を見ること。その視点が、自分自身の時間を守ることにつながるのかもしれません。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
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