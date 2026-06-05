朝のウォーキング vs 夜のウォーキング。脂肪燃焼を狙うならどっち？
ダイエットのためにウォーキングを始めるなら、朝と夜のどちらがいいのでしょうか。「朝の方が脂肪が燃えそう」「夜の方が時間を取りやすい気がする」と迷う人も多いはずです。
実は、朝にも夜にもそれぞれメリットがあります。ただし、脂肪燃焼という視点では「朝だから痩せる」「夜だから痩せる」と単純に決まるわけではありません。
朝のウォーキングは“習慣化しやすい”のが強み
朝のウォーキングは１日の予定に左右されにくく、運動時間を確保しやすいのがメリット。仕事や家事が始まる前に済ませることで、「今日は忙しいからできなかった」を減らしやすくなります。
また、朝に日光を浴びながら歩くことは、生活リズムを整えるきっかけにもなりますし、朝の時間に軽く体を動かす習慣ができると、自然と活動量を確保しやすくなるもなるでしょう。ただし、睡眠時間を削ってまで続ける必要はありません。睡眠不足の状態で無理にウォーキングを続けると、かえって負担になってしまうことがあるからです。
夜のウォーキングは“１日の活動量を調整しやすい”のが強み
一方で、夜のウォーキングは、日中に座っている時間が長い人でも取り入れやすく、活動量を増やしやすいのが特徴。仕事帰りや夕食後に歩くことで１日の運動量を調整しやすくなります。
また、朝よりも体が動きやすいと感じる人も多く、自分のペースで歩きやすいのもメリット。ただし、残業や予定によって後回しになりやすい側面もあるので要注意です。
脂肪燃焼を狙うなら“時間帯”より“歩く総量”が重要
結論として、脂肪燃焼を狙うなら、朝か夜かよりも“どれだけ継続して歩けるか”の方が重要です。
体脂肪は、特定の時間帯に歩いたから大きく減るのではなく、日々のエネルギー消費の積み重ねによって少しずつ変化していくもの。そのため、朝ウォーキングでも夜ウォーキングでも、歩く時間や頻度を確保できる方が結果につながりやすくなります。大切なのは“歩く習慣を続けること”。朝に10分、夜に20分など、自分の生活に合わせて歩く総量を増やしていくことがポイントです。
ウォーキングを朝やるべきか、夜やるべきか。正解はどちらでもありません。ただ、脂肪燃焼を狙うなら、「どちらが続けやすいか？」を基準に考えることが大切。朝でも夜でも、自分が続けやすい時間帯を選んで習慣化することこそが、無理なく続くダイエットへの近道になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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