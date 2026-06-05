黒を着ると重たく見える？40代・50代が知っておきたい“抜け感”の作り方
黒は引き締まって見え、合わせやすい定番カラー。一方で、着こなし次第では重たい印象になることもあります。2026年春夏は軽やかさがトレンド。大人世代がおしゃれに黒を着こなすには、素材や肌見せ、小物使いで抜け感を加えることがポイントです。
重たく見えるのは“素材が全部同じ”だから
重たく見えやすい原因の一つは、素材の単調さ。トップスもボトムもマットな黒で揃えると、全体が一つの塊のように見えてしまうことがあります。少し透け感のある素材や柔らかく落ちる素材を組み合わせることで、黒に奥行きが生まれます。2026年春夏はシアー素材も注目されており、同じ黒でも軽やかな印象を作りやすくなっています。
“肌が見える場所”が抜け感になる
首元や手首、足首を見せるだけでも印象は変わります。黒を着ていても適度な肌見せがあることで、全体に軽さが生まれるのです。春から初夏は、首元が少し開いたトップスや袖を軽くたくし上げた着こなしがおすすめ。抜け感は特別なテクニックではなく、“肌を隠しすぎないこと”から生まれます。
黒バッグ・黒靴ばかりにしない
小物で明るさを加えるのも効果的な一手。バッグや靴まで黒で統一すると引き締まる一方で、重さも強調されがちです。ベージュやグレージュ、アイボリーなどの明るい色を取り入れるだけで印象はやわらぎます。黒を減らすのではなく、黒以外の色を少し足す発想がポイントです。
取り入れやすい黒コーデ実例
例えば、黒のシアーシャツに黒のタックワイドパンツを合わせるスタイル。透け感とパンツの落ち感が加わることで、全身黒でも軽やかに見えます。
また、黒のロゴTシャツに黒のワイドデニムを合わせるシンプルなコーデもおすすめ。白やグレーのスニーカーを合わせることで、さらに抜け感が生まれます。
黒のカットソーに黒のナロースカートを合わせ、バッグだけをベージュやグレージュにするのも今っぽい着こなし。服は黒でまとめながら、小物で軽さを足すのがポイントです。
黒コーデは、軽さを出す意識が大切。アクセサリーを盛りすぎない、素材を重ねすぎない、色を足しすぎない、そんな引き算の発想が洗練された印象につながるのです。40代・50代の黒コーデは工夫次第で春夏も軽やかに楽しめます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はファッションに関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼コーデに迷ったら黒で引き締める？淡色でまとめる？おしゃれな“配色バランス”の分かれ目