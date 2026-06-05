【射手座】週間タロット占い《来週：2026年6月8日〜6月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月8日〜6月14日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月1日〜6月7日｜総合運＆恋愛運TOP３
『去るもの追わずでいきましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の存在をアピールすることを増やしていきます。自分の中ではあまり納得がいかない行動かも知れません。無理矢理に勢いを見せるよりは自分のカラーを固めていく方が良い時ではあります。仕事や公の場では雑な行動をとる人が去っていきます。どの道、価値観が合わないので追わないでいましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分が惨めにならないための行動を増やしていきます。それ自体は正しいことですが、相手の気持ちを誤解してしまうこともあるようです。被害妄想に気をつけましょう。シングルの方は、恋愛のノウハウが沢山ある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより他者から自分を守っています。
｜時期｜
6月11日 良い人ぶってしまう ／ 6月14日 恋愛運UP
｜ラッキーアイテム｜
サプリメント
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞