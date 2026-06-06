◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント３位決定戦 埼玉２６―１９東京ＳＧ（６日、秩父宮ラグビー場）

埼玉―東京ＳＧによる３位決定戦は、埼玉が２６―１９で勝利。３位を決めた。

先制は東京ＳＧ。前半１８分、自陣２２メートル内の守りから、相手がこぼしたボールをＦＢ松島幸太朗が捕り、約９０メートルを独走。トライを挙げ、キックも決まり７―０とする。強い日差しがグラウンドに注ぐこの日は、互いにボールを前に落とすミスを連発。埼玉も攻め手に欠き、前半は無得点で折り返す。

後半は２分、埼玉のＳＨ小山大輝がハーフライン付近からボールを持ち、ラインブレーク。一気に駆け抜けトライ。キックも決まり７―７の同点に追いつく。東京ＳＧのＳＯトラスクが危険なタックルで一時退場となって迎えた５分、埼玉は敵陣右サイド深くのラインアウトを起点に、フッカー島根一磨が逆転トライを挙げる。同１０分は、ＷＴＢマークスが快足を飛ばして一気にトライエリアに迫ると、この日リーグワン初キャップとなったＳＯ楢本幹志朗が自らボールを運んでトライ。３連続トライで１９―７。

追う東京ＳＧは後半１３分、敵陣での９次攻撃、中村亮土からラストパスを受けたＷＴＢ尾崎泰雅がトライ。１２―１９とするが、埼玉もＷＴＢマークスが１６分にトライを決めて７点を追加。再びリードを広げる。後半３４分、東京ＳＧは敵陣での５次攻撃から、左大外のＷＴＢ尾崎泰雅に渡ってトライ、キックも決まり１９―２６と迫る。

東京ＳＧは試合最終盤、ホーンが鳴ってから埼玉のトライエリアに迫るが、最後は埼玉が逃げ切って勝利。２６―１９で３位を決めた。