◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第２日（６日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

１７位からスタートした政田夢乃（なないろ生命）が１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８で回り、通算４アンダーでホールアウト時点で２位に急浮上した。

政田は最終１８番パー５で残り２０ヤードの第３打を５８度のウェッジでチップインイーグル。今大会は３日を通じて達成者全員に３０万円の特別賞金が贈られる。２５歳の人気女子プロのスーパープレーに大ギャラリーから大歓声が沸き起こった。

先週のリゾートトラストレディス最終日では８番パー３（１５０ヤード、実測値１３２ヤード）で８アイアンを振り抜き、ホールインワン。特別賞金８００万円をゲットした。６位の本賞金（４５５万円）以上のビッグボーナスを手にした。好調の政田は、ツアー参戦３年目で念願の初優勝を目指す。

１６番まで消化した吉田鈴（りん、大東建託）が通算６アンダーで首位。吉田鈴も初優勝に向けて大きなチャンスを迎えている。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦し、ヨネックスレディスにはランク上位選手の多くが不在。初優勝を目指す若手や、ツアー史上最長となる１４年ぶりのブランク優勝を目指す木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、１２年ぶりの優勝を狙う横峯さくら（エプソン）らによって混戦となっている。