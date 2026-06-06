テーマパークのアナウンスを想起させるSEが、EVIL STAGEに響き渡る。そこにすぐさま現れた7人の名前は、MAYSON’s PARTYだ。＜SATANIC CARNIVAL＞に初出演を果たした彼らは、バンドのスローガンたる「PARTY4YOU」に託された「聴いてくれているあなたのためのPARTYをし続けたい」という思いを隅々まで染み込ませた晴れやかな演奏によって、至極のエンターテイメントを手渡してくれた。

その一寸の曇りもない願いは、「＜SATANIC CARNIVAL＞、ひとつになろうぜ！」と開幕を飾った「ONE」から克明に示されていたものだ。挨拶代わりに﻿SAKI（Vo, Tp）とMOE（Tr）、PON（T.Sax）が、高らかな3管の音色を無数の人差指が掲げられたフロアへ届けていく。MIKI（Vo, G）とAYATOMO（Vo, G）が背中合わせでギターを弾き倒したかと思えば、PONとTSUKASA（B, Cho）は額を突き合わせ、互いに発破をかけ合っていく。そこかしこでメンバー同士がわちゃわちゃと戯れることで生成したエネルギー。それを、「Yummy Yummy」を満たす明朗快活なメロディーで、あるいは「Ocean」で提示された性格の異なるトリプルボーカルのマイクリレーでぶちまけていくのが、彼らの筆遣いなのだろう。

とはいえ、MAYSON’s PARTYは底抜けに明るいだけの楽団ではない。そもそも彼らは、AYATOMOとMIKI、YANOK（Dr, Cho）の3人が前身バンドの解散を機に、人生のラストベットとしてスタートさせた集団であり、2018年の結成以来、平坦な道をスイスイと進んできたわけではなかった。むしろ、全てがリセットされるような状況に直面しながらも、愚直に鍛錬を重ねてきた結果、「スカパンクの新星」という枕詞を飛び越え、シーンの一端を担うキーマンとしての地位を掴み取ってきたと言える。

それゆえ確かな実感を持って轟いたのが、AYATOMOが「ずっと出たかった＜SATANIC CARNIVAL＞。俺らは何度でも挑戦をし続ける！」と宣言した「TRY and TRY」から、「Let me go」「ハッピーエンド」の3連発だ。ビブラートを随所に織り混ぜた﻿SAKIの歌唱が逞しく響き、「やろうぜ！」とYANOKによるタムの連打から突入した「Let me go」では、AYATOMOとMIKIの咆哮が矢継ぎ早に耳朶を打つ。AYATOMOが「今日は日本全国のライブバンドが集結している日だから、目一杯楽しんでくれ！」とアジテートしていたことを思えば、今日は7人にとって1つの到達点であると同時に、屈強なロックバンドたちと渡り合うための時間のはず。その証拠に、言葉を重ねるごとに熱量を増していく3人の歌声が、「何度だって挑戦し、進み続けていきたい」という覚悟をたっぷりと滲ませていく。「真ん中から分かれろー！」と客席を真っ二つに割ったところで、﻿SAKIが口にしたこんな言葉は彼らのトライアンドエラーの源泉を教えてくれたように思う。

「SATANもDEVILもびっくりするくらい、地獄の底から幸せな気持ちをぶつけてくれ！」

そう、彼らはディストピアだろうと、目の前に地獄が広がっていようと、祝祭に備わったポジティブな感情の種を忘れないのである。「今の自分を越えようぜ！」と﻿いう﻿SAKIの一声を経て、〈いつでも君次第〉と歌い上げられた「ハッピーエンド」の最終ラインは、自らの手で理想的な景色を手繰り寄せてきたMAYSON’s PARTYの生き様を具象化していた。

クライマックスに急遽「You Found Your Way」をねじ込み、「己の人生を己で切り開け」というメッセージを最後の一音まで刻みつけたMAYSON’s PARTY。ライブ終盤、AYATOMOが口にした「＜SATANIC CARNIVAL＞という1日が、MAYSON’s PARTYが、あなたの人生の光でありますように」という祈りは、確かに現実になる。そう確信させられる7人の＜SATANIC CARNIVAL＞デビュー戦だった。

文◎横堀つばさ

撮影◎スズキ コウヘイ

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト 1.ONE

2.Yummy Yummy

3.Ocean

4.BAM BAM BAM BOOM

5.TRY and TRY

6.Let me go

7.ハッピーエンド

8.Apple Orange Banana(A.O.B)

9.Whiskey Boy

10.SUNSHINE

11.You Found Your Way

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト