ベルギー１部・シントトロイデンで最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之氏は６日、千葉・八千代市で行われた小学４年生以下で行われるサッカー大会「マルハン×シント＝トロイデン ＶＶ カップ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙガチャガチャマーケット」に特別ゲストとして参加した。

今月１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、日本代表にシントトロイデンからはＤＦ谷口、ＦＷ後藤が選ばれた。また過去に在籍したＧＫ鈴木、ＤＦ冨安、ＭＦ遠藤、鎌田、中村を含めると計７人がメンバー入り。立石ＣＥＯは「楽しみです。彼らが大会中にケガしないようにだったりとか、一ファンでという思いで見たいと思います」と思いを語った。

ＦＷ後藤はアンデルレヒトから今季シントトロイデンに期限付き移籍。３８試合出場で１１得点と大ブレイクし、２１歳でＷ杯メンバー入りを果たした。立石ＣＥＯは「このＷ杯に行けるとは僕らも思っていなかった。ただクラブでしっかり結果を出した部分と、次のＷ杯への投資といった期待値がやっぱ半分ぐらいあると思う。本人もそれはよくわかってます」と心境を語った。

後藤に期待することには「日本代表が上位に行くとしたら、この大会中に新しいスターが出ないといけない。なので、よくあるシンデレラボーイじゃないですけど、（後藤）啓介が皆さんの期待以上に活躍する。大会中にどんどん成長していく可能性がある。彼がどのぐらい貢献できるかっていうのは見てみたいと思う」と活躍を待ち望む。

「性格的にもストライカーらしいストライカー。ビビったりはしないと思いますよ。彼こそほんと楽しんでやるみたいな」と笑顔で力水を送った。