俳優の賀来賢人（36）が5日放送TBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。影響を受けた俳優を明かした。

俳優として活躍する傍ら、プロデュース業や映像制作会社の設立など新たな挑戦を続けている賀来。5日にはプロデューサーを務め、出演もしている映画「Never After Dark/ネバーアフターダーク」（監督デイヴ・ボイル）が公開された。

MCで落語家の笑福亭鶴瓶は俳優の山田孝之を事前取材。山田は賀来よりも前からプロデュース業をしている。鶴瓶は「1人でずっと企画とかいろいろやり出した。もういないのかなって思ったら賢人が出てきたから、うれしかったって言ってたよ」と山田の言葉を明かした。

これに賀来は「うれしい〜」と大喜び。「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔が「孝之くんの最初のプロデュースとか新鮮だったんですか？」と聞くと、「こんなことしていいんだって思った。最初はどうなるんだろうってヒヤヒヤしてちょっとドキドキしながら見ていたんですけど、本当に孝之さんが本気で企画に入り込んでいるっていうのを聞けば聞くほど、俺にももしかしたらできるのかなって凄く思わせてくださった。聞けばやり方とか、“絶対にできないことないから”って言ってくださったのが凄く大きくて」と振り返った。

賀来は山田について「もう仙人ですもんね」と表現。スタジオの笑いを誘った。

「大好きです、孝之さん。普段めちゃめちゃお会いするわけじゃないんですけど、自分の転換期だったり、思っているなって時にスタジオの廊下ですれ違ったり、イベントで一緒になったりして。毎回立ち話2時間くらいして。なんかメンターっていうか。凄いタイミングでお会いすることが多くて。本当に先輩達に恵まれていますね」と、節目節目で相談していることを明かした。