梅雨に行きたいと思う「神奈川県の旅行先」ランキング！ 2位「箱根」を抑えた1位は？【2026年調査】
どんよりとした天気が続く梅雨のシーズンは、休日のお出かけ先に頭を悩ませてしまうことも多いですよね。雨の日だからこそ美しく映える絶景スポットや、天候を気にせず快適に過ごせる屋内の名所など、この時期にぴったりの魅力的なロケーションが多数存在します。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「神奈川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雨の中外出せずに、ホテルや旅館で温泉を楽しめると思ったから」（30代女性／福岡県）、「温泉や自然スポットが多く、雨の日でも楽しめる観光地だからです。霧のかかった景色も幻想的で魅力があると思います」（40代男性／北海道）、「雨や霧がかかった山の景色、温泉、あじさいなど、梅雨の情緒を楽しめるエリアで、美術館やカフェも多く、天気が不安定でも満足しやすいのが魅力だからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「紫陽花の名所、長谷寺や明月院を巡りたい」（60代女性／滋賀県）、「雨の日の鎌倉も景色に風情があり楽しそうだから」（30代女性／東京都）、「鎌倉はあじさいがとても綺麗な場所があり、お寺巡りをしながらの景色も楽しめる。梅雨時期は歩きにくいが、だからこその景色が楽しめてとても良いと思う」（40代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「神奈川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：箱根／61票2位に選ばれたのは、日本を代表する一大温泉リゾート「箱根」です。梅雨のシーズンには、名物の「箱根登山電車」の沿線に色鮮やかなアジサイが咲き誇り、雨に濡れる景色の中を走る姿は風情たっぷり。雨宿りを兼ねた美術館巡りや、冷えた体を温める至福の温泉など、雨天でも魅力が尽きない観光地です。
回答者からは「雨の中外出せずに、ホテルや旅館で温泉を楽しめると思ったから」（30代女性／福岡県）、「温泉や自然スポットが多く、雨の日でも楽しめる観光地だからです。霧のかかった景色も幻想的で魅力があると思います」（40代男性／北海道）、「雨や霧がかかった山の景色、温泉、あじさいなど、梅雨の情緒を楽しめるエリアで、美術館やカフェも多く、天気が不安定でも満足しやすいのが魅力だからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：鎌倉／71票見事1位を獲得したのは、古都の風情が色濃く残る「鎌倉」でした。鎌倉は「アジサイの街」としても非常に有名で、明月院や長谷寺といった名刹では、雨に洗われて鮮やかさを増す美しい大輪のアジサイが境内を埋め尽くします。歴史ある寺社仏閣の佇まいと梅雨の静けさが完璧に調和する、この時期最高の目的地です。
回答者からは「紫陽花の名所、長谷寺や明月院を巡りたい」（60代女性／滋賀県）、「雨の日の鎌倉も景色に風情があり楽しそうだから」（30代女性／東京都）、「鎌倉はあじさいがとても綺麗な場所があり、お寺巡りをしながらの景色も楽しめる。梅雨時期は歩きにくいが、だからこその景色が楽しめてとても良いと思う」（40代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)