北海道出身の飯田圭織、神宮球場で息子＆娘とファイターズを全力応援「延長戦まで盛り上がり水野選手のホームランめちゃ盛り上がったぁ」
元モーニング娘。の飯田圭織（44）が6日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちと神宮球場で野球観戦を楽しんだことを報告した。
【写真】神宮球場でファイターズ“全力応援”ショットを披露した飯田圭織
飯田は「昨夜は神宮球場へ交流戦の観戦へ行ってきました 延長戦まで盛り上がり水野選手のホームランめちゃ盛り上がったぁ レイエス選手のホームランも実は私が居る席の近くまで飛んできたので息子、娘と本気で盛り上がって、本気で応援しました」などとつづり、ファイターズキャップに応援グッズを手にしたスタンドでの写真や、球場で上がった花火の動画などをアップした。
この投稿にファンからは「ファイターズ勝利良かったですね」「ボールが近くにくるとテンションも最高潮になりますし、お子さんたちと一緒に楽しめてよかったですね」「最高の試合を見れたな」「ハムほー」などのコメントが寄せられている。
【写真】神宮球場でファイターズ“全力応援”ショットを披露した飯田圭織
飯田は「昨夜は神宮球場へ交流戦の観戦へ行ってきました 延長戦まで盛り上がり水野選手のホームランめちゃ盛り上がったぁ レイエス選手のホームランも実は私が居る席の近くまで飛んできたので息子、娘と本気で盛り上がって、本気で応援しました」などとつづり、ファイターズキャップに応援グッズを手にしたスタンドでの写真や、球場で上がった花火の動画などをアップした。
この投稿にファンからは「ファイターズ勝利良かったですね」「ボールが近くにくるとテンションも最高潮になりますし、お子さんたちと一緒に楽しめてよかったですね」「最高の試合を見れたな」「ハムほー」などのコメントが寄せられている。