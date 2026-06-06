北海道出身の飯田圭織、神宮球場で息子＆娘とファイターズを全力応援「延長戦まで盛り上がり水野選手のホームランめちゃ盛り上がったぁ」

北海道出身の飯田圭織、神宮球場で息子＆娘とファイターズを全力応援「延長戦まで盛り上がり水野選手のホームランめちゃ盛り上がったぁ」