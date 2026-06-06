第3子妊娠中の元SKE48石田安奈「やりたいようにやらせておくスタイル」ヨーグルトまみれな息子の食事ショット公開「子育てあるある」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/06】元SKE48の石田安奈が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。食事中の息子の姿を公開した。
【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「知的好奇心開拓中」ヨーグルトまみれな息子の食事ショット
石田は「この時期は自分で食べたいぐちゃぐちゃにしたい時なのよね。やりたいようにやらせておくスタイル 知的好奇心開拓中」とつづり、食事中の息子の姿を公開。口元やあご、洋服にまでヨーグルトをつけ、容器とスプーンを持ってじっとこちらを見つめる息子の様子を披露した。「僕って素朴な顔っていうか眉毛？目？たまらないね」とコメントしている。
これらの投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「こちらを見つめる表情がたまらない」「これは怒れない」「知的好奇心が爆発してる」「将来が楽しみ」「子育てあるあるで笑った」といった反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】第3子妊娠中・セレブ生活話題の元SKE「知的好奇心開拓中」ヨーグルトまみれな息子の食事ショット
◆石田安奈、顔がヨーグルトまみれな息子の姿公開
石田は「この時期は自分で食べたいぐちゃぐちゃにしたい時なのよね。やりたいようにやらせておくスタイル 知的好奇心開拓中」とつづり、食事中の息子の姿を公開。口元やあご、洋服にまでヨーグルトをつけ、容器とスプーンを持ってじっとこちらを見つめる息子の様子を披露した。「僕って素朴な顔っていうか眉毛？目？たまらないね」とコメントしている。
◆石田安奈の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「こちらを見つめる表情がたまらない」「これは怒れない」「知的好奇心が爆発してる」「将来が楽しみ」「子育てあるあるで笑った」といった反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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