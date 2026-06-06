歌手のＭａｙ Ｊ．が６日、都内で行われたタカラトミーの「トミカとトム」の親子向けイベント「トムのひみつのワクワクイベント」に出席した。

７月５日からテレビ東京系「トミプラワールド のりのりタイムズ！！」（日曜・前８時半）の番組内でアニメ「トミカとトム」の第２シリーズが放送されることを記念したイベントで、抽選で選ばれた４５組１００人の親子が参加。アニメの先行上映を楽しんだ。

オープニングの楽曲を歌うＭａｙ Ｊ．自身も、夫の俳優・尚玄との間に生まれた２歳半の女児を育てるママ。「（娘も）トムが大好きで、トムの人形をいつも抱いて外に行ってます」といい「女の子なんですけど、すごく車が好き。いろんな種類の車が出てくるので、それが出てくるたびにうれしそうに繰り返して（車の名前を）言っていますね」と明かした。

アニメのストーリーにちなんで、解決してほしい困りごとについて尋ねられると「最近いろんなものを隠すようになってきて…」と苦笑い。「私が絶対に見つけられないような狭い隙間に入れたりするので探してほしい」と主人公のトムにリクエスト。子どもと接する際に心がけていることとして「一緒にいるときは自分の愛情、自分の時間を全部ささげて、たくさんのラブを届けたい」とコメント。「自分が小さい頃から歌手になりたいという夢を親はずっとサポートしてくれていたので、もし娘に夢ややりたいことがあったら、自分もサポートしていきたい」と親心を明かしていた。