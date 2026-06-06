作家・乙武洋匡氏（50）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。一部ユーザーの投稿が「頭から離れそうにありません」とし、思いを記した。

乙武氏は「どう見ても不利なカードで生まれてきた本人が、『私は配られたカードで勝負する』と言ってのける気概は大事だと思う。ただし、社会の側や、特に政治に携わる人が、『配られたカードで勝負しろ』と当事者に言うのは筋違いだし、無責任ですよね」と私見を展開する。

「『どんなカードが配られても公平に勝負ができる社会』理想論だと言われるのはわかっていますが、あくまで私はそうした社会に少しでも近づけていきたいと思っています」とつづっていた。

すると「社会の役に立てないなら自然淘汰されていくのが最適だと思う」といったコメントが寄せられた。これに乙武氏は「『社会の役に立てないなら自然淘汰』『社会の役に立てないなら自然淘汰』『社会の役に立てないなら自然淘汰』今日一日、この言葉が頭から離れそうにありません。時代が違えば、生まれた瞬間に“淘汰”されていてもおかしくなかった身として、『私に何ができるのか』、問い続けていきたいと思います」と返していた。