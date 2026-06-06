MLBは5日（日本時間6日）、2日（同3日）のエンゼルス−ロッキーズ戦でロ軍のトビー・ラムフィールド内野手（26）が放った本塁打を失策に記録を変更したと発表した。

ラムフィールドは4回の第3打席で相手先発・ロドリゲスの初球、低めカーブを狙い、右翼方向へ飛ばした。この打球をエンゼルスの右翼手・アデルが自身の頭に当ててしまい、打球はそのままスタンドイン。ソロ本塁打が記録された。

ただ、大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、ロドリゲスが異議を申し立てたといい、MLB側が本塁打から失策に記録を変更。ロドリゲスは3回2/3を投げ8失点だったが、自責点は8から7に減った。

この試合後、アデルは「外野を守ったことがない選手のようなプレー」と猛省。「起きてしまったことは仕方がない。前を向くしかない」と語っていた。

当該プレーについてはSNS上で「アデル、ヘディングホームランアシスト？宇野さん超えたな」「宇野ヘッドは今でも有名な珍エラーのひとつですが、その上をいく、アデルヘッドが炸裂しました」「アデルじゃなくて『宇野』って言って欲しい」と話題となっていた。

守備で飛球を頭に当てたプレーとしては、NPBでは1981年8月26日に後楽園球場で行われた巨人戦で、中日の宇野勝が巨人に159試合連続得点を許す“宇野ヘディング事件”が有名。先発の星野仙一が気迫の投球で巨人の記録を阻止しようと力投を見せていたが、2安打無失点に抑えていた7回2死二塁の場面で、代打・山本功児が打ち上げた遊撃方向への力のないポップフライを遊撃手・宇野がまさかの“ヘディング”。打球は左翼フェンス方向へポーンとはね返り、3アウトを確信していた星野や選手たちはぼう然。その間に、二走の柳田真宏が生還し後楽園は笑い声と怒号で騒然となった。