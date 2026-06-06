お笑いコンビ、飛石連休の藤井ペイジ（54）が6日までにXを更新。SNS上で話題となっている、女性が子供の顔をケーキに押しつけ、子供が泣き叫ぶ様子を映した動画について、不快感を示した。

藤井は「子供に顔面ケーキというとても気分の悪い動画が流れてきて思い出した」と切り出すと「その昔、結婚式などで新郎が胴上げされたら最後は地面に落とされるという恐ろしい流れがあった。けど案の定悲しい事故が起こって胴上げ落としはなくなった」と回想。「顔面ケーキもなくなれ」と不快感を示しながら「っていうかうちはそこまで裕福じゃなかったからか、ケーキは『おいしく食べる』以外の術を知らんかった』と記すと「なんで顔に塗るん？」と疑問を呈した。

藤井が示唆した拡散動画は、女性が「ごめん」などと言いながらテーブルに座った小さい男の子の顔を、白い生クリームが塗られたホールケーキに押しつけるようにしている内容。子供は大泣きしているが、周囲からは複数の大人の笑い声が聞こえ「ドリフや」などの声も入っている。子供の背後には「おたんじょうびおめでとう」のデコレーションが張られている。この動画に対し、SNS上では「児童虐待ではないか」などの声が多くあがり騒動化。女性を男児の親族と推察する声があがり、“顔面ケーキ”などのワードも拡散した。

一部では、1歳の子供がケーキを手づかみで食べる米国発祥の誕生日イベント「スマッシュケーキ」を想起した上で、今回の動画は方法や趣旨が違うといった指摘も出ている。

藤井は、岩見よしまさ（47）と99年に飛石連休を結成。コンビでM−1準決勝進出歴があり、NHK「爆笑オンエアバトル」などでも活躍した。サンミュージック所属で漫才協会にも加入。YouTubeチャンネルでは芸人を辞めてセカンドキャリアに進んだ人の話を聞く内容をアップしており、今年1月にはその内容をまとめた著書「芸人廃業 ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔」も出版している。