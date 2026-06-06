山形県内では、連日クマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】止まらないクマの出没...吉村知事「クマに県境はない」と言及 野生動物が県境を越えた場合、 国がブロック単位で生息調査 県は国の施策と合わせた対応（山形）

県によりますと、今年１月～５月のクマの目撃件数は合わせて２７９件となりました。

去年１月～５月の目撃件数は合わせて１８８件なので、数字の上ではおよそ１．５倍となりました。

市街地での目撃件数も、去年１月～５月の５か月間で４０件だったのに対し、今年はすでに１０１件（５月３１日時点）となっています。

■今後のクマ対応について

止まらないクマの出没・・・

３日、宮城県で開かれたクマ対策会議では、東北各県と国が連携してクマの個体数の管理など対策を進める方針が確認されました。

こうした状況を受けて、吉村知事はきのうの定例会見で今後のクマ対応について言及しました。

吉村知事「クマに県境はない、広域な所は政府にお願いしたいと申し上げてきた」

県によりますと野生動物が県境を越えた場合、国がブロック単位で、生息調査を担う方針が確認されたということです。

また、県では昨年度から、山間部におけるクマの生息調査を進めていて、今後、国の施策と合わせた対応を取りたいとしています。