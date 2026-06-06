「日プ新世界」ファイナル、INI登場 トレーナー・仲宗根梨乃と再会でハグ
【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）から誕生したINIが登場した。
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ファイナルには、INIが登場。「日プ2」に続き、今シーズンもトレーナーとして参加しているダンスエンターテイナーの仲宗根梨乃と再会を果たした。メンバーは笑顔で仲宗根とハグを交わし、オーディション当時から変わらない信頼関係をにじませた。また「PRODUCE 101 JAPAN」よりJO1としてデビューした川尻蓮もこの日、ファイナルに出演。INIの登場に笑顔を見せた川尻はそっと駆け寄り、木村柾哉、田島将吾の背中をさするなど、仲睦まじい姿を見せていた。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
なお、投票は12人を選ぶ12pick投票から始まり、2人を選ぶ2pick投票になってからは順位が変動。第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定した20位までの練習生と、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた「グローバルランカー」として21位のユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）と23位の小清水蓮（KO.REN）が残留。計22人がファイナルに進出した。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「日プ新世界」INI登場
ファイナルには、INIが登場。「日プ2」に続き、今シーズンもトレーナーとして参加しているダンスエンターテイナーの仲宗根梨乃と再会を果たした。メンバーは笑顔で仲宗根とハグを交わし、オーディション当時から変わらない信頼関係をにじませた。また「PRODUCE 101 JAPAN」よりJO1としてデビューした川尻蓮もこの日、ファイナルに出演。INIの登場に笑顔を見せた川尻はそっと駆け寄り、木村柾哉、田島将吾の背中をさするなど、仲睦まじい姿を見せていた。
◆「日プ新世界」ファイナルは二部構成で放送
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。
なお、投票は12人を選ぶ12pick投票から始まり、2人を選ぶ2pick投票になってからは順位が変動。第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定した20位までの練習生と、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた「グローバルランカー」として21位のユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）と23位の小清水蓮（KO.REN）が残留。計22人がファイナルに進出した。（modelpress編集部）
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