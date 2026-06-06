◇インターリーグ ドジャース1―0エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦でサヨナラ勝利を収め「フリーウエー・シリーズ」の連勝を4に伸ばした。先発した佐々木朗希投手（24）は4勝目こそならなかったが、自己最長タイの7回を投げ、2安打無失点の好投で勝利に貢献。メジャー移籍後最多の10三振を奪い、先発としては初めて無失点でマウンドを降りた。デーブ・ロバーツ監督（54）は抜群の安定感を示した佐々木の投球内容を大絶賛した。

盤石の立ち上がりだった。初回先頭のネトを三ゴロ、2番・トラウト、続くメックラーはともにスプリットで空振り三振。14球で初回を終えた。威力ある直球を軸にエンゼルス打線を封じ、2回2死からペラザに対して投じた4球目の直球は、渡米後レギュラーシーズンでは最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。佐々木のメジャー移籍後の最速は昨年のワイルドカードシリーズ第2戦・レッズ戦で計測した101.4マイル（約163.2キロ）でレギュラーシーズンでは昨年の東京での開幕シリーズ・カブス戦でマークした100・5マイル（約161.7キロ）だった。

5回1死からマドリガルに初安打となる左越え二塁打を許し、得点圏に走者を背負ったが、慌てることはなかった。8番・オハピーをスライダーで三ゴロ、続くフレイジャーはスプリットで空振り三振に仕留め、力強く右拳を握った。

確実に試合をつくった右腕に対し、ロバーツ監督は「今では朗希の“最低ライン”がずっと高くなった」と話し「彼が登板するたびに高い期待を持てる。それは彼自身が勝ち取ったものです。ここ6〜7試合を見れば、メジャーのどの先発投手と比べても遜色ないレベルの安定感を見せています。本当に誇りに思いますし、彼自身もまだ満足していません。床は高くなった。次は天井をさらに高くしていく段階です」とさらなる成長を願った。

6回を終えて86球。指揮官は迷いなく7回も佐々木に任せた。「普通ならそこで交代する選択肢もありました。でも私は7回にどう反応するか見たかった。そして実際、彼は攻め続けました。7回から逃げなかった。それは大きな成長の証です。本当にうれしかったですね」と目を細めた。