2025年9月にFODにて配信開始され、2026年1月にはフジテレビで地上波放送されたドラマ『あなたを殺す旅』が再編集され、『あなたを殺す旅 第一章 旅のはじまり』として、8月21日より1週間限定で劇場公開されることが決定した。

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本作は、浅井西による同名BLコミックを原作に、義理人情に生きる男たちの危うくも切ない関係性を描いたヤクザ×BLドラマ。脚本は、『山口くんはワルくない』の高橋ナツコ、監督は『横浜ネイバーズ』（ 東海テレビ／WOWOW）の上條大輔が務めた。

FODにて配信がスタートすると大きな話題を呼び、中国、韓国、タイ、ドイツなど海外でも注目を集めた本作。FODオリジナルBL部門週間視聴ランキングでは配信直後に歴代1位を獲得。さらに、FODオリジナルドラマランキング（バラエティ含む）では配信開始から13週連続1位を記録し、海外配信においてもBLドラマジャンルで5週連続TOP5入りを果たした。

多くの組員から慕われるヤクザの若頭でありながら、どこか危うさを抱える男・片岡錦司を和田雅成、ある事件をきっかけに片岡とともに逃避行へ出る組員・小田島漣を髙橋大翔が演じ、W主演を務めた。

情に厚く侠気もあり、多くの組員から愛される若頭の片岡（和田雅成）。しかし、とある騒動をきっかけに、組長の実子・桐井（遊屋慎太郎）の命令で、ほとぼりが冷めるまで行方をくらます旅に出ることに。そんな片岡の世話役を任されたのは、かつて組長の付き人をしていた組員・小田島（髙橋大翔）だった。運転手兼付き人、時には性欲処理までする便利な世話係として淡々と役目をこなしていく小田島。だが、その胸中には“裏の使命”があった。小田島は、桐井から跡目争いに邪魔な片岡を「殺せ」と厳命されていたのだ。7年前の抗争で起きたある事件を境に、片岡に対して強い憎しみを抱く小田島は、使命と復讐心を胸に、片岡と旅に出る。2人きりの旅の道中、義理人情に厚く出会った誰もが好きになる片岡の人間的な魅力に惹かれていく小田島。一方片岡も、普段は寡黙で淡々としている小田島が見せる意外な一面に興味をもち、だんだんと2人の距離は近づいてゆく。過去、使命、そして愛情。不器用に揺れる感情に苦しむ小田島が出した答えとは。

ドラマ全6話を上映用に編集した劇場用再編集版の公開に、和田は「作風自体が映画のような“間”を大切にしている作品なのでドラマとは一味違う魅力を受け取って頂けると思います」と語り、髙橋は「この作品が持つ懐古的なムードは、撮影チームが映画作りを中心として活動されてる方が多いこともあり、ものすごくシネマティックで、現場でも監督と“いつか映画として届けたいですね”と話していたので、今回こうして実現できてホッとしています」とコメントを寄せた。

劇場公開にともない、ポスタービジュアルと場面写真、予告編が公開。予告編には、片岡（和田雅成）と小田島（髙橋大翔）による、時に笑い合い、時に切ない逃避行の様子が映し出されている。

また、劇場公開を記念して、新商品の発売とコラボカフェの開催も決定。詳細は後日発表される。

コメント和田雅成（片岡錦司役）劇場版、似合うな。もちろんドラマとして作って頂いた作品なので、ドラマとしての魅力は存分に感じたのですが、映画の色と言いますか。作風自体が映画のような“間”を大切にしている作品なのでドラマとは一味違う魅力を受け取って頂けると思います。

髙橋大翔（小田島漣役）今回、映画化の話を聞いてとても嬉しく感謝の気持ちで一杯です。この作品が持つ懐古的なムードは、撮影チームが映画作りを中心として活動されてる方が多いこともあり、ものすごくシネマティックで、現場でも監督と「いつか映画として届けたいですね」と話していたので、今回こうして実現できてホッとしています。是非、劇場でこの作品の空気感を味わって頂きたいです！

浅井西（原作）『あなたを殺す旅』がたくさんのひとの力でドラマになりたくさんのひとに見ていただけました。そして今回、映画館での上映が決まり本当にうれしく思います。あの場面もあのセリフも、劇場のスクリーンで再び感じられる。夏が楽しみです。（文＝リアルサウンド編集部）