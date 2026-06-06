ミャクミャクが日本代表ユニ姿で来場！南アフリカ戦を前に大阪を沸かす！関連グッズは即完売の超人気ぶり【なでしこジャパン】
狩野倫久新監督が率いるFIFAランキング５位のなでしこジャパンは６月６日、国際親善試合で同58位の南アフリカとYANMAR HANASAKA STADIUM（大阪）で対戦する。
ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に契約満了で退任。監督代行を経て、後任に正式に就任した狩野監督の初陣だ。内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチらにとってもデビュー戦となる。
キックオフ前から会場は盛り上がりを見せており、選手の大型集合写真や会見場を模したフォトスポットには列ができている。
そしてこの日は、昨年に開催された大阪・関西万博の公式キャラクター『ミャクミャク』が日本代表のユニホーム姿で来場。その関連グッズは即完売し、いまだ根強い人気を誇っていることが分かる。
ミャクミャクはキックオフの約１時間前に、サイン入りミニボールをピッチからスタンドに投げ入れて、プレゼント。子どもたちから「ミャクミャクー！」という声が上がった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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ニルス・ニールセン監督が、優勝した今年３月のアジアカップ後に契約満了で退任。監督代行を経て、後任に正式に就任した狩野監督の初陣だ。内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチらにとってもデビュー戦となる。
そしてこの日は、昨年に開催された大阪・関西万博の公式キャラクター『ミャクミャク』が日本代表のユニホーム姿で来場。その関連グッズは即完売し、いまだ根強い人気を誇っていることが分かる。
ミャクミャクはキックオフの約１時間前に、サイン入りミニボールをピッチからスタンドに投げ入れて、プレゼント。子どもたちから「ミャクミャクー！」という声が上がった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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