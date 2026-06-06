―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6228> ＪＥＴ 　　　　東Ｓ 　 +35.73 　　5/29　本決算　　　　　－
<9824> 泉州電 　　　　東Ｐ 　 +12.88 　　6/ 4　　上期　　　 16.32
<4369> トリケミカル 　東Ｐ　　 +6.56 　　5/29　　　1Q　　　 51.52
<7247> ミクニ 　　　　東Ｓ　　 +3.85 　　5/29　本決算　　　　4.79
<4627> ナトコ 　　　　東Ｓ　　 +3.63 　　5/29　　上期　　　 90.33

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース