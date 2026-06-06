パーキンソン病公表の美川憲一、傘寿に集まった豪華芸能人！衝撃のバースデーケーキに大反響
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一（80）が5日、アメーバオフィシャルブログを更新。俳優の水谷豊（73）や歌手の由紀さおり（79）らに誕生日を祝ってもらった様子を公開した。
【写真】美川憲一の誕生日に集まった豪華芸能人！衝撃のルイ・ヴィトン風ケーキ
5月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「お誕生日会ラストよ〜」と題してブログを更新すると、「本当に本当に誕生日の写真のラストがまだあったわ〜」と切り出し、「仲の良いお友達、そして、由紀さおりさん 水谷豊さんにも誕生日のお祝いをして頂いたわ〜」と報告した。
会場は、美川が「とっても好きな青山の『西岡』で」と東京・青山の日本料理店だったと明かし、由紀や水谷をはじめとする親交の深い友人らと笑顔を見せる集合ショットを公開。
また、誕生日会では「お友達からのサプライズで 美川っぽいケーキが登場したわ〜」とも明かし、美川が好きな高級ブランド「ルイ・ヴィトン」をイメージした華やかなバースデーケーキや、「美川憲一様 お誕生日おめでとうございます」のメッセージやリボン、バッグのモチーフ、札束を模した装飾などがあしらわれたインパクト抜群のケーキを手にした美川の姿も披露。サプライズを前に笑顔を見せる様子から、誕生日会を心から楽しんだことがうかがえる。
最後は「皆様ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「最高のケーキですね 笑」「札束付きとは 笑」「とっても楽しげなお誕生日パーティ」「おもしろい」「すごすぎ」「すてきなお仲間」「豪華な方達とのお写真、すてき」「ルイ・ヴィトンのケーキ、美川さんらしく、カッコ良くてすてき」「豪華な誕生日ですね！すてきです！」「ヴィトンのケーキ、初めて見ました」「１万円札のチョコが（笑）笑えました」「芸が細かい」「すてきな皆様といっしょにお祝いハッピーだー」「おめでとうございます」などの声が寄せられている。
【写真】美川憲一の誕生日に集まった豪華芸能人！衝撃のルイ・ヴィトン風ケーキ
5月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「お誕生日会ラストよ〜」と題してブログを更新すると、「本当に本当に誕生日の写真のラストがまだあったわ〜」と切り出し、「仲の良いお友達、そして、由紀さおりさん 水谷豊さんにも誕生日のお祝いをして頂いたわ〜」と報告した。
また、誕生日会では「お友達からのサプライズで 美川っぽいケーキが登場したわ〜」とも明かし、美川が好きな高級ブランド「ルイ・ヴィトン」をイメージした華やかなバースデーケーキや、「美川憲一様 お誕生日おめでとうございます」のメッセージやリボン、バッグのモチーフ、札束を模した装飾などがあしらわれたインパクト抜群のケーキを手にした美川の姿も披露。サプライズを前に笑顔を見せる様子から、誕生日会を心から楽しんだことがうかがえる。
最後は「皆様ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「最高のケーキですね 笑」「札束付きとは 笑」「とっても楽しげなお誕生日パーティ」「おもしろい」「すごすぎ」「すてきなお仲間」「豪華な方達とのお写真、すてき」「ルイ・ヴィトンのケーキ、美川さんらしく、カッコ良くてすてき」「豪華な誕生日ですね！すてきです！」「ヴィトンのケーキ、初めて見ました」「１万円札のチョコが（笑）笑えました」「芸が細かい」「すてきな皆様といっしょにお祝いハッピーだー」「おめでとうございます」などの声が寄せられている。