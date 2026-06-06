¡Ú¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒNL¡ÛÆüËÜ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²¼¤·³«Ëë2Ï¢¾¡¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÇ®Àï¤Ë
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2026 Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¡Ê6·î3Æü¡Á7Æü)
½÷»Ò¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°(NL)¤Ï¸½ÃÏ5Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç6»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1(25-20¡¢16-25¡¢25-16¡¢25-20)¤Ç¾¡Íø¤·¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´18¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à12»î¹ç¤ò¹Ô¤¦º£Âç²ñ¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï³«ºÅ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤È¾å°Ì7¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±16°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè3&Âè4¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¾¡Íø¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢(Æ±1°Ì)¤¬¥ª¥é¥ó¥À(Æ±8°Ì)¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É(Æ±3°Ì)¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢(Æ±9°Ì)¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÇ®Àï¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï·ë²Ì¡Û
¥Á¥§¥³ 3-0 ¥Ù¥ë¥®¡¼
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3-2 ¥»¥ë¥Ó¥¢
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 3-0 ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
ÆüËÜ 3-1 ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3-0 ¥ª¥é¥ó¥À
¥¢¥á¥ê¥« 3-2 ¥Õ¥é¥ó¥¹
¢¡¥«¥Ê¥À³«ºÅ
Âè1Àï ¡û 3-1 ¥Õ¥é¥ó¥¹
Âè2Àï ¡û 3-1 ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
Âè3Àï ¥É¥¤¥Ä
Âè4Àï ¥«¥Ê¥À
¢¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³«ºÅ
Âè5Àï ¥»¥ë¥Ó¥¢
Âè6Àï ¥Á¥§¥³
Âè7Àï ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
Âè8Àï ¥¤¥¿¥ê¥¢
¢¡ÆüËÜ³«ºÅ
Âè9Àï ¥Ö¥é¥¸¥ë
Âè10Àï ¥¿¥¤
Âè11Àï ¥È¥ë¥³
Âè12Àï ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É