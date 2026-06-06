西の一番星は今年も北村友の騎乗馬！6日の阪神5R・新馬戦（芝1600メートル）は2番人気ジーティーサクラ（牝＝吉岡、父キタサンブラック）が1馬身3/4差で快勝。前半3F通過が37秒4の緩い流れの中、道中3番手の外めでピタッと折り合った。直線、一番外からトップギアに切り替え、瞬時に反応。レースの上がりが3F32秒7の瞬発力勝負で、上がり3F最速32秒4をマークし、先に抜け出したロジクラウンを捉えた。

北村友は「強かった。非常に内容が良く、結果を出すことができてうれしい。去年も1発目の新馬戦を（チュウワカーネギーで）勝たせていただき、今年もチャンスのある馬に騎乗させていただいて感謝しています」と笑みを浮かべた。

24年ノーザンファームミックスセールにて7800万円（税抜き）で落札された素質馬。母マニーズオンシャーロットは米国で17年G3モリーピッチャーS（ダート1700メートル）を含む7勝を挙げた。

吉岡師は「調教からセンスが良く、ゲートをしっかり出てくれれば、と思っていました。人気馬を見ながら、しまいの反応も良かったです」と振り返り、将来性に期待を寄せた。