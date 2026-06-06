右肩の違和感で戦列を離れている巨人・山崎伊織投手（２７）が６日、ジャイアンツ球場で本格的なブルペン投球を再開した。共に故障班で調整を続ける同学年の喜多隆介捕手を座らせて３３球。変化球をまじえながら丁寧に腕を振った。１軍のナイターゲームが控える中で杉内俊哉投手チーフコーチ、内海哲也コーチもダブルチェック。投球後は意見交換しながら明るい表情を浮かべた。

４日までに傾斜での投球練習を再開していた右腕。「投げられていることに、まず感謝してます。家族やトレーナーの皆さん、監督・コーチ、３軍の故障班の仲間たち。全ての人に感謝しています」とここまでの回復をサポートしてきてくれた周囲への思いを真っ先に口にした。

昨季はチームトップ＆自己最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリア。今季は開幕投手の筆頭候補に挙がっていたが、シーズンインまで２週間を切っていた３月１５日に「右肩コンディション不良」で故障班入り。リハビリを経て５月３日のファーム・リーグ広島戦で約２か月ぶりに実戦復帰するも、初回わずか２球で「右肩違和感」のため緊急降板した。

その後は再び故障班に戻り、ネットスローなど出来る範囲の練習から再開。定期検査に通いながら球数、球速などの制限も設けて傾斜での立ち投げ、距離をのばしたキャッチボールを地道に行っていた。