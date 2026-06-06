『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』放送日決定でキービジュアル公開 追加キャストに田丸篤志、岡本信彦
北米最大のアニメイベント『Anime Expo』でのスペシャルトークも決定
テレビアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』が、30日よりAT-X、TOKYO MX、BS11ほかにて放送されることが発表された。あわせて本キービジュアル、追加キャラクター＆キャストが公開。田丸篤志、岡本信彦が出演する。
【画像】第一皇子で青い長髪の穏やか病弱イケメン…設定モリモリのギルバート
本キービジュアルでは、カロリーナを中心に、向かって左側にエドワード、右側にテオドールとマリッサが描かれている。その上には本日解禁となった追加キャラクターであるギルバートとオーウェンの姿も。一番上にはこちらを振り返るフローラが描かれ、その視線にはカロリーナへ向けた複雑な感情が秘められている。作中で描かれる人間関係を凝縮したビジュアルに。
田丸はマルコシアス帝国第一皇子でありエドワードの兄であるギルバート、岡本はマルコシアス帝国クライン男爵家の次男・オーウェンを演じる。2人が演じるキャラクターの印象や、ファンへのメッセージを語っているコメントも到着した。また、アニメ公式Xでは、田丸、岡本のサイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンも順次スタートする。
さらに、現地時間7月4日午後6時45分からアメリカ・ロサンゼルスで行われる北米最大のアニメイベント『Anime Expo』において、「『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』スペシャルプレミア」が開催される。カロリーナ役の高橋李依、エドワード役の古川慎が登壇し、スペシャルトークを繰り広げる。
本作は、出来損ないと言われ周囲から蔑まれてきた公爵家の令嬢・カロリーナが、隣国の不器用な第二皇子と政略結婚したことをきっかけに人生を一変させ、幸せをつかみ取っていく愛の物語。原作は「第2回アース・スターノベル大賞」奨励賞を受賞しているほか、シリーズ累計180万部を突破している人気タイトルとなっている。
■追加キャストコメント
▼ギルバート役：田丸篤志
【Q1. 本作や演じるキャラクターの印象を教えてください】
ギルバートは最初、儚く、弱く見えました。体調が悪く、そこから来る精神面への影響も大きくて。けれど本来は優しく強い人なんだろうと思います。物語を通してそこがどう変化していくのかも注目してください。
【Q2. 本作のファンの皆さまへメッセージをお願いします】
本作ではカロリーナが周囲の人間に次々と影響を与えていきます。エドワードを始め、ギルバートもその1人です。そして視聴者の皆さんもそうやって影響を受ける1人になると思います。
▼オーウェン役：岡本信彦
【Q1. 本作や演じるキャラクターの印象を教えてください】
オーウェンは強気な風貌やはっきりとした物言いが印象的ですが、その一方で内面には繊細さやナイーブな一面も持ち合わせているキャラクターです。でも、そのギャップこそが大きな魅力だと思います。基本的には前向きでエネルギーのある人なので、その持ち味を活かしながら、周囲の空気や士気を高めていける存在になっていけたらと思います。
【Q2. 本作のファンの皆さまへメッセージをお願いします】
無自覚聖女のバフの力が魅力となるストーリーです。無自覚という部分が、可愛らしさや天然さも含め、ダークにいきそうなところも救いとなっている気がします。ぜひ楽しんでください。
■放送情報
AT-X：6月30日より、毎週火曜 午後10：00〜(※リピート放送：毎週木曜 午前10：00〜／毎週月曜 午後4：00〜）
TOKYO MX：7月7日より、毎週火曜 午後11：00〜
BS11：7月9日より、毎週木曜 深夜1：00〜
とちぎテレビ：7月9日より、毎週木曜 午後11：00〜
群馬テレビ：7月10日より、毎週金曜 深夜0：30〜
※日時は予告なく変更となる場合あり
テレビアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』が、30日よりAT-X、TOKYO MX、BS11ほかにて放送されることが発表された。あわせて本キービジュアル、追加キャラクター＆キャストが公開。田丸篤志、岡本信彦が出演する。
【画像】第一皇子で青い長髪の穏やか病弱イケメン…設定モリモリのギルバート
本キービジュアルでは、カロリーナを中心に、向かって左側にエドワード、右側にテオドールとマリッサが描かれている。その上には本日解禁となった追加キャラクターであるギルバートとオーウェンの姿も。一番上にはこちらを振り返るフローラが描かれ、その視線にはカロリーナへ向けた複雑な感情が秘められている。作中で描かれる人間関係を凝縮したビジュアルに。
さらに、現地時間7月4日午後6時45分からアメリカ・ロサンゼルスで行われる北米最大のアニメイベント『Anime Expo』において、「『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』スペシャルプレミア」が開催される。カロリーナ役の高橋李依、エドワード役の古川慎が登壇し、スペシャルトークを繰り広げる。
本作は、出来損ないと言われ周囲から蔑まれてきた公爵家の令嬢・カロリーナが、隣国の不器用な第二皇子と政略結婚したことをきっかけに人生を一変させ、幸せをつかみ取っていく愛の物語。原作は「第2回アース・スターノベル大賞」奨励賞を受賞しているほか、シリーズ累計180万部を突破している人気タイトルとなっている。
■追加キャストコメント
▼ギルバート役：田丸篤志
【Q1. 本作や演じるキャラクターの印象を教えてください】
ギルバートは最初、儚く、弱く見えました。体調が悪く、そこから来る精神面への影響も大きくて。けれど本来は優しく強い人なんだろうと思います。物語を通してそこがどう変化していくのかも注目してください。
【Q2. 本作のファンの皆さまへメッセージをお願いします】
本作ではカロリーナが周囲の人間に次々と影響を与えていきます。エドワードを始め、ギルバートもその1人です。そして視聴者の皆さんもそうやって影響を受ける1人になると思います。
▼オーウェン役：岡本信彦
【Q1. 本作や演じるキャラクターの印象を教えてください】
オーウェンは強気な風貌やはっきりとした物言いが印象的ですが、その一方で内面には繊細さやナイーブな一面も持ち合わせているキャラクターです。でも、そのギャップこそが大きな魅力だと思います。基本的には前向きでエネルギーのある人なので、その持ち味を活かしながら、周囲の空気や士気を高めていける存在になっていけたらと思います。
【Q2. 本作のファンの皆さまへメッセージをお願いします】
無自覚聖女のバフの力が魅力となるストーリーです。無自覚という部分が、可愛らしさや天然さも含め、ダークにいきそうなところも救いとなっている気がします。ぜひ楽しんでください。
■放送情報
AT-X：6月30日より、毎週火曜 午後10：00〜(※リピート放送：毎週木曜 午前10：00〜／毎週月曜 午後4：00〜）
TOKYO MX：7月7日より、毎週火曜 午後11：00〜
BS11：7月9日より、毎週木曜 深夜1：00〜
とちぎテレビ：7月9日より、毎週木曜 午後11：00〜
群馬テレビ：7月10日より、毎週金曜 深夜0：30〜
※日時は予告なく変更となる場合あり
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