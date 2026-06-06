◇インターリーグ ドジャース1―0エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦でサヨナラ勝利を収め「フリーウエー・シリーズ」の連勝を4に伸ばした。先発した佐々木朗希投手（24）は4勝目こそならなかったが、自己最長タイとなる7回を投げ、2安打無失点の好投で勝利に貢献。メジャー移籍後最多の10三振を奪い、先発としては初めて無失点でマウンドを降りた。デーブ・ロバーツ監督（54）は抜群の安定感を示した佐々木の投球内容を大絶賛した。

盤石の立ち上がりだった。初回先頭のネトを三ゴロ、2番・トラウト、続くメックラーはともにスプリットで空振り三振。14球で初回を終えた。威力ある直球を軸にエンゼルス打線を封じ、2回2死からペラザに対して投じた4球目の直球は、渡米後レギュラーシーズンでは最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。佐々木のメジャー移籍後の最速は昨年のワイルドカードシリーズ第2戦・レッズ戦で計測した101.4マイル（約163.2キロ）でレギュラーシーズンでは昨年の東京での開幕シリーズ・カブス戦でマークした100・5マイル（約161.7キロ）だった。

5回1死からマドリガルに初安打となる左越え二塁打を許し、得点圏に走者を背負ったが、慌てることはなかった。8番・オハピーをスライダーで三ゴロ、続くフレイジャーはスプリットで空振り三振に仕留め、力強く右拳を握った。

ロバーツ監督は佐々木の圧倒的な姿に、存在がかぶるメジャーリーガーがいるかと問われ「難しいですね。年齢を考えると比較対象がなかなかいません。日本人投手で言えば、ダルビッシュやヒデオ（野茂英雄）を思い出すわけでもありません」と答えた。そのうえで「若い選手には共通する部分がある」と言う。

「大きな挫折を経験した後、自信をつけていくんです。ロボ（ロブレスキ）も違う形ですが似たところがありました。不調だった頃のエメットを見ると目つきが違いました。でも今は違う。マウンドに立った時“自分こそが今ここで投げるべき最高の選択肢なんだ”という自信が感じられます。それは数年前の山本由伸にも見られました」と共通点を挙げる。

「朗希の場合は本当に印象的です。苦しんでいた頃は、みんな彼を気の毒に思うほどでした。でも今は違う。まるで大人のメジャーリーガーとして一段階成長したようです。本当に自信に満ちています」と技術的、精神的成長を認め、最大限の賛辞を送った。