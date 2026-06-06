◆米大リーグ ドジャース１Ｘ―０エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、メジャー移籍後最長タイの７回を投げて２安打無失点と好投した。同最速の１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測し、同最多の１０奪三振。５回１死まで無安打投球と４勝目はお預けとなったが、圧巻の内容だった。

ロバーツ監督は「これが日本で映像で見ていた朗希だし、私たちが期待してた姿だ。ただ、私たち全員があまりにもスムーズに移行できると期待していた部分があったし、朗希に対して少し酷だったと思う。（ＮＰＢからＭＬＢへの）移行期間が必要だったことを十分に理解していなかったんだ。彼は苦しい時期も経験したし、自信を失った時期もあった。でも、それを乗り越えた。周りのサポートもたくさんあったし、彼自身も本当に多くの努力をした。体もかなり強くなったし、球も本当に良くなっている。よく話題になるスプリットだが、皮肉なことに今は日本時代の球速に近付いている。ボールの違いに対応するために握り方を調整する必要があったが、今は９０〜９１マイル（約１４５〜１４６キロ）出ている。そして何より、マウンド上での振る舞いを見れば分かる。自信に満ちている」と褒めたたえた。

「今では朗希の最低ラインはずっと高くなった。彼が登板する度に高い期待を抱くようになったし、それは彼自身が勝ち取ったもの。ここ６〜７試合を見れば、安定感という点においてはメジャーでもトップクラスの先発投手と言っていいと思う。本当に誇らしいし、本人はさらに上を目指している。あとは天井をさらに高くしていくだけ」とし、一番の変化は「マウンドでの存在感。球の質も結果も伴っている。今は奪三振率が２０％台後半で、四球率は５〜６％程度。それは日本でやっていたことそのものだ。ただ、今はその相手がメジャーリーグの打者だからね。成績も日本時代の姿に近づいているし、何より振る舞い方が違う。もう迷いや不安がない。投手が自信を持ってないと、打者にはすぐ見抜かれるんだ」と話した。

そして進化の要因に挙げた「スプリット」に関しては「今は速球、スライダー、スプリットの球速帯がかなり近い。でも、それぞれ違う変化をするんだ。以前のスプリットは球速が遅く、ストライクを取る安定感もなかったがね。今のスプリット（の球速）は彼の投球全体に合っている。そして全ての球が同じような腕の振りから出てくるようになった」と分析した。