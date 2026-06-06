女優で歌手の観月ありさ（49）が6日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。定期的に会って深酒をするという人気タレントを実名で明かした。

4歳からモデルとして芸能界デビュー。その後、女優、そして14歳で歌手デビューを果たし今年芸能生活45周年を迎える観月。これまでの経歴に触れる中、番組アシスタントの垣花正アナウンサーが観月の初主演映画「超少女REIKO」（1991年公開）について「アッコさんとも仲良しの島崎和歌子さんとも共演されているんです」と紹介した。

観月は「そうなんですよね。当時、和歌子も18歳で、2人でセーラー服を着て撮影してましたけど」と回顧。その後、成人してからは互いにお酒好きということで親交が深まったといい、「そこから定期的に会うようになって、今もお互いタイミングが合うときに集まって、定期的に深酒をするという」と笑った。

これに垣花も「島崎和歌子さんと定期的に深酒するって相当体力ありますね」と驚き。和田は「体力っていうか、良くないことだと思う」とツッコんだ。

「本当に和歌子はね、長いんですよ。めちゃくちゃ楽しいですよ」と観月。「私も帰らない方なんですよ。だから2人でずっと永遠に帰らないんで。お互い近況報告とかいろんな話をしてるはずなんですけど、次の日になると何にも覚えてないですね」と笑った。

「飲み方とかも、和歌子いろいろあるんで。私がハイボールとか頼んで、割といいウイスキーをソーダで割るみたいなことすると、和歌子に“それダメだから、いいお酒は割っちゃダメだから”“ロックで飲め”」って言って。怒られたりするんですよ。“いい酒はロックで飲まないとダメだ”って」と苦笑。「で一緒に温泉とかにも行ったりね。30代になってから、“一緒に温泉行こうよ”って言って、京都の温泉に2人で行ってその宿で飲んで。気が楽なんですよね」と懐かしんだ。