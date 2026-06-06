FC東京戦で先制弾の本間。（C）SOCCER DIGEST

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　25歳のアタッカ―が、約１か月ぶりの先発で期待に応えた。

　セレッソ大阪は６月６日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦で、FC東京と敵地で戦っている。

　開始10分にさっそく先制。決めたのは、５月３日のWEST第14節のアビスパ福岡戦以来のスタメンを飾った本間至恩だ。
 
　左サイドを駆け上がり、柴山昌也のラストパスにダイレクトで右足を振る。前に出てきた相手GKをかわすコントロールシュートを流し込んだ。

　持ち前の高い技術を証明するフィニッシュだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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