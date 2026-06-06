◇インターリーグ ドジャース1×−0エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦でサヨナラ勝利を収め「フリーウエー・シリーズ」の連勝を4に伸ばした。先発した佐々木朗希投手（24）は4勝目こそならなかったが、自己最長タイとなる7回を投げ、2安打無失点、10三振を奪った。試合後、バッテリーを組んだウィル・スミス捕手（31）も投球を称賛した。

スミスは「彼はしっかりストライク先行で投げられているし、追い込んでからの投球も良くなっている。持っている球種もどんどん良くなっているよね。今は本当にいい投球をしてくれているし、その結果は彼の努力の賜物だと思う」と称えた。

そして改良を重ねているスプリットについて「以前よりコントロールできている。打者にとっては見極めるのがさらに難しくなるし、全体的に効果が増している」とし「ブルペンを重ねるたびに少しずつ良くなっていると感じる。良い流れができると勢いも自信も生まれるし、こうして好投を続けることでさらに自信を深めている」と自信も少しずつ出ているとうなずいた。

右腕の努力に関しても「素晴らしい。毎日クラブハウスに来ては上達しようと取り組んでいる。野球に対する思いの強さや向上心が伝わってくるよね。だからこそ、今こうして努力が報われているのを見るのは本当にうれしい」と認め、結果に結び付いていることに安堵していた。