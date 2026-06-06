ＮＨＫ「土スタ」が６日、放送され、大河ドラマ「豊臣兄弟！」に藤堂高虎役で出演する俳優・佳久創（かく・そう、３５歳）が生出演。ＳＮＳ上が「デカいっ！」などと沸き上がっている。

生放送のトーク番組出演は「ほぼ初」という佳久は「めっちゃ緊張してます。きょうは６時に起きて、７時に起きて、８時に起きて…」と照れ笑い。子供たちが佳久のことを「ムキムキマッチョメン」と呼んでいる、という視聴者からのメッセージが読みあげられると、「嬉しい限りですねー、ほんと」と笑顔を見せた。

身長１８５センチで、ＭＣの近藤春菜と並ぶと身長差は歴然。テレビ画面からはみ出そうなサイズ感で、近藤は「胸板厚くて厚くて…すごいです」と驚いた。

佳久は明治大学ラグビー部で、社会人（トヨタ）にも進んだ有望株だったが、「社会人２年目まで。ヒザを大きくケガをして、引退を余儀なくされて」と明かした。父親は中日で名ストッパーとして活躍した台湾出身の投手、郭源治氏。ＮＨＫ大河「鎌倉殿の１３人」には弁慶役で出演していた。

ネット上では、視聴者から「高虎デカっ」「でっかい！！」「佳久創さんデカい」「女性と並ぶとデカいな」「ワイプの佳久さんが美しすぎて健康に良すぎる」「かっこいいーーー！デカい！」「バチイケです」「より一層分厚くなったなぁ」などの声があがる反響となっている。