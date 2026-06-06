◆米大リーグ ドジャース１Ｘ―０エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、メジャー移籍後最長タイの７回を投げて２安打無失点と好投した。同最速の１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測し、同最多の１０奪三振。５回１死まで無安打投球と、４勝目はお預けとなったが、圧巻の内容だった。

試合後、「今の佐々木朗希は誰かを思い出させるか？」と聞かれたロバーツ監督は「難しいな。年齢もあるし、比較対象が見つからない。日本人投手でも、ダルビッシュや野茂（英雄）のような感じではない。ただ、若い選手が苦しい経験を経て自信をつけていく姿という意味では似た例はある。シーハンもそうだったし、山本由伸もそうだった。メジャーに適応して、自分の居場所を見つけると表情が変わるんだ。でも、朗希の場合は特別だった。私たちは苦しんでいる彼を見て、本当に気の毒に思っていた。それが今では、一人前の大人、メジャーリーガーとして自信に満ちた選手になった」と笑った。

朗希が壁を乗り越えられると確信した瞬間については「（リリーフで挑んだ）昨年のポストシーズンだと思う。最大の舞台で大事なアウトを取り、苦しいシーズンから立ち直ったことがあった。そして今年の４月のどこかで『もう十分だ』という気持ちになったのだと思う。ただ、やはりスプリットが彼の流れを変えたのは間違いない。球種構成そのものが変わったから。それは無視できない要因だね」と明かした。