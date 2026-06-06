喉に魚の骨が刺さった！白米を食べればいいってホント？救急医が正しい対処法を解説

魚を食べていて、「イタッ！」とのどに骨が刺さってしまった経験、ありませんか？ そんなとき、とっさに「ご飯を丸のみ！」と思い浮かべる人も多いかもしれません。

でも実は、昔からよくいわれる対処法が、かえって悪化につながることも。今回は、魚の骨がのどに刺さったときの正しい対処法について、東京ベイ・浦安市川医療センターER・原一央さんに教えていただきました。

イタタタ！ 魚の骨がのどに刺さった

A 白米を食べる

B うがいをする

正解は B うがいをする

かるくうがいをすることで骨が取れることがありますが、それでも取れない場合は医療機関の受診が必要です。ご飯を丸のみするという民間療法は医学的な根拠はなく、骨がさらに深く刺さったり、のどに穴があいたり、骨の移動による感染症や血管損傷を起こす可能性も！ 刺さっている気がするときには医療機関（耳鼻咽喉科）へ。

魚の骨が刺さると、つい「ご飯を飲み込めば取れそう」と思ってしまいがち。違和感が続く場合は無理をせず、耳鼻咽喉科を受診しましょう。

魚の骨が刺さるトラブルは、食事中に意外と起こりやすいもの。あわてず対処するためにも、正しい方法を知っておくと安心です。もしものときに備えて、ぜひ覚えておいてくださいね。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）