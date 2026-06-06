大塚千弘、手作りハンバーガー弁当公開に絶賛の声「食べるのがもったいないレベル」「パンの顔が可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/06】女優の大塚千弘が6月4日、自身のInstagramを更新。手作りのハンバーガー弁当を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママ女優「パンの顔が可愛すぎる」手作りハンバーガー弁当
2月27日に第2子出産を報告した大塚は「私の報告に沢山のお祝いのお言葉をありがとうございます」と感謝をつづり、「やらなければいけないことが山盛りで、夫も沢山手伝ってくれてはいるのですが毎日が一瞬で終わっています。元気に育ってくれてるだけで良し」と、夫で俳優の鈴木浩介と協力しながら育児に励む近況を報告。「写真は5歳が喜んでくれた幼稚園のお弁当」と紹介し、小さなハンバーガーが4つ並んだ赤い弁当箱の写真を投稿。それぞれチーズと海苔で作った目がつけられた愛らしいデザインで、ウインナーを挟んだもの、揚げ物を挟んだもの、きゅうりとハムを挟んだもの、チョコクリームを挟んだものなど具材もバラエティ豊か。隙間にはブロッコリーとトマトも添え、細部まで工夫が施されたお弁当となっている。
また「毎日、頑張って作っているけど、ピカリーン って持って帰って来てくれて嬉しい」と、完食して帰ってきてくれる喜びも明かした。
この投稿には「パンの顔が可愛すぎる」「お弁当開けた瞬間の笑顔が想像できる」「食べるのがもったいないレベル」「忙しい中ここまで作れるの尊敬」「5歳ちゃんが喜ぶのわかる」「無理しすぎないでね、応援してます」といった声が寄せられている。
大塚は1986年3月12日生まれ、徳島県出身。2015年10月に鈴木と結婚し、2021年5月に第1子誕生を報告。2026年2月に自身のInstagramにて第2子出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママ女優「パンの顔が可愛すぎる」手作りハンバーガー弁当
◆大塚千弘、5歳が喜んでくれたハンバーガー弁当
2月27日に第2子出産を報告した大塚は「私の報告に沢山のお祝いのお言葉をありがとうございます」と感謝をつづり、「やらなければいけないことが山盛りで、夫も沢山手伝ってくれてはいるのですが毎日が一瞬で終わっています。元気に育ってくれてるだけで良し」と、夫で俳優の鈴木浩介と協力しながら育児に励む近況を報告。「写真は5歳が喜んでくれた幼稚園のお弁当」と紹介し、小さなハンバーガーが4つ並んだ赤い弁当箱の写真を投稿。それぞれチーズと海苔で作った目がつけられた愛らしいデザインで、ウインナーを挟んだもの、揚げ物を挟んだもの、きゅうりとハムを挟んだもの、チョコクリームを挟んだものなど具材もバラエティ豊か。隙間にはブロッコリーとトマトも添え、細部まで工夫が施されたお弁当となっている。
◆大塚千弘の投稿に反響
この投稿には「パンの顔が可愛すぎる」「お弁当開けた瞬間の笑顔が想像できる」「食べるのがもったいないレベル」「忙しい中ここまで作れるの尊敬」「5歳ちゃんが喜ぶのわかる」「無理しすぎないでね、応援してます」といった声が寄せられている。
大塚は1986年3月12日生まれ、徳島県出身。2015年10月に鈴木と結婚し、2021年5月に第1子誕生を報告。2026年2月に自身のInstagramにて第2子出産を報告していた。（modelpress編集部）
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