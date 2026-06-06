【安田記念】上半期最強マイラー決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ



【予想動画】安田記念｜https://youtube.com/live/SKMR5VDUhjY

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第76回安田記念（GI）枠順

2026年6月7日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 レーベンスティール（牡6 戸崎圭太）

1-2 ロングラン（セ8 F.ゴンサルベス）

2-3 オフトレイル（牡5 菅原明良）

2-4 シックスペンス（牡5 武豊）

3-5 サクラトゥジュール（セ9 佐々木大輔）

3-6 ステレンボッシュ（牝5 D.レーン）

4-7 スズハローム（牡6 藤懸貴志）

4-8 シャンパンカラー（牡6 岩田康誠）

5-9 ウォーターリヒト（牡5 高杉吏麒）

5-10 ルクソールカフェ（牡4 岩田望来）

6-11 ワールズエンド（牡5 津村明秀）

6-12 シリウスコルト（牡5 横山和生）

7-13 セイウンハーデス（牡7 幸英明）

7-14 ガイアフォース（牡7 横山武史）

8-15 ドラゴンブースト（牡4 丹内祐次）

8-16 パンジャタワー（牡4 松山弘平）

8-17 トロヴァトーレ（牡5 C.ルメール）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。