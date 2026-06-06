『日プ新世界』発 RYUJI（杉山竜司）デビューメンバー決定【随時更新中】
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の最終回が、きょう6日午後1時30分から日本テレビ系全国ネットで生放送され、デビューメンバーが発表された（※随時更新中）。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
ファイナルとなる6日は、午後0時30分からの「FINAL（第一部）」では、「デビュー評価」ステージを準備する練習生たちの姿や直前リハーサルの模様をLeminoおよびMnet Plusにて配信。午後1時30分から午後3時25分の「FINAL（第二部）」は、日本テレビ系列での生放送、Lemino、Mnet Plusでの生配信となり、「デビュー評価」ステージと順位発表式の模様を届け、デビューメンバー発表式を行った。ファイナルステージには、22人の練習生が進出した。
デビューメンバーは、5月28日から6月6日午前7時までの間で実施された「SHINSEKAI投票（国民投票、Lemino投票ともに1日につき1票まで）」と、ファイナル生放送中に行われる最終の投票で決定。生放送中の投票は、2倍でカウントされた。
【デビューメンバー※（年齢、第3回順位、得票数）】※随時更新中
1位：K.DAIKI（加藤大樹）（21歳、10位、537456票）
2位：YOSHIKI（矢田佳暉）（21歳、3位、508787票）
3位：SIYOUNG（パク・シヨン）（23歳、6位、498627票）
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン）（22歳、1位、481415票）
5位：YUKI（後藤結）（18歳、9位、470789票）
6位：ISSA（柳谷伊冴）（21歳、8位、417479票）
7位：KEITO（小野慶人）（25歳、15位、 408598票）
8位：YURA（安部結蘭）（20歳、2位、407595票）
9位：RYOGA（飯塚亮賀）（21歳、5位、404999票）
10位：RYUJI（杉山竜司）（19歳、11位、390614票）
11位：KOSUKE（照井康祐）（18歳、4位、381605票）
12位：
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
デビューメンバーは、5月28日から6月6日午前7時までの間で実施された「SHINSEKAI投票（国民投票、Lemino投票ともに1日につき1票まで）」と、ファイナル生放送中に行われる最終の投票で決定。生放送中の投票は、2倍でカウントされた。
【デビューメンバー※（年齢、第3回順位、得票数）】※随時更新中
1位：K.DAIKI（加藤大樹）（21歳、10位、537456票）
2位：YOSHIKI（矢田佳暉）（21歳、3位、508787票）
3位：SIYOUNG（パク・シヨン）（23歳、6位、498627票）
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン）（22歳、1位、481415票）
5位：YUKI（後藤結）（18歳、9位、470789票）
6位：ISSA（柳谷伊冴）（21歳、8位、417479票）
7位：KEITO（小野慶人）（25歳、15位、 408598票）
8位：YURA（安部結蘭）（20歳、2位、407595票）
9位：RYOGA（飯塚亮賀）（21歳、5位、404999票）
10位：RYUJI（杉山竜司）（19歳、11位、390614票）
11位：KOSUKE（照井康祐）（18歳、4位、381605票）
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